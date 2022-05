Jeszcze kilka dni temu Dawid Bręk walczył o awans do finału koszykarskiej II ligi. Dziś klub poinformował o śmierci 32-letniego zawodnika.

Dawid Bręk i Tomasz Śnieg podczas meczu Ekstraklasy / PAP

O śmierci Dawida Bręka poinformował Enea Basket Poznań. "Pękły dziś nasze koszykarskie serca. Pozostajemy w żalu, łącząc się z bliskimi naszego kapitana Dawida Bręka" - napisała drużyna na Twitterze.

Dawid Bręk był rozgrywającym. W tym sezonie występował w podstawowym składzie poznańskiej drużyny.

Klub poinformował, że w związku ze śmiercią kapitana złoży jutro pismo do Polskiego Związku Koszykówki o rezygnacji z rozegrania meczów finałowych o awans do I ligi. "Nie wyobrażamy sobie gry bez naszego kapitana" - czytamy we wpisie drużyny z Wielkopolski na Twitterze.

Dawid Bręk w trakcie swojej kariery występował w takich klubach jak Kotwica Kołobrzeg, SKK Siedlce, Polfarmex Kutno, Sokół Łańcut, Miasto Szkła Krosno, Spójnia Stargard.