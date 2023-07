Polski ski alpinista Andrzej Bargiel zdobył szczyt Gaszerbrum II w Karakorum w Pakistanie. Trwa zjazd na nartach z tego ośmiotysięcznika.

Andrzej Bargiel / Materiały prasowe

"Dziś o godz. 4 rano czasu polskiego Andrzejowi udało się zdobyć szczyt Gaszerbrum II. Trwa zjazd na nartach z tego ośmiotysięcznika" - czytamy w mediach społecznościowych polskiego ski alpinisty.

W wyprawie Bargielowi towarzyszy himalaista Janusz Gołąb, fotograf Barek Pawlikowski oraz operator Maciej Sulima.

W sobotę Andrzej Bargiel i Janusz Gołąb wrócili do bazy, po tym jak udało im się dotrzeć na wysokość 7200 m na Gaszerbrumie II. Podczas wyjścia aklimatyzacyjnego, na które wyruszyli 13 lipca, spędzili dwie noce wyżej w górach - w Camp 1 i Camp 2. Z Camp 2 do Camp 1 częściowo i dalej częściowo z Camp 1 do bazy Andrzej zjechał na nartach. Ostatnie dwa dni Andrzej i Janusz spędzili na odpoczynku w bazie.

30 czerwca 2023 roku rozpoczęła się najnowsza wyprawa Andrzeja Bargiela w ramach autorskiego projektu Hic Sunt Leones - GASHERBRUM SKI CHALLENGE. Wyprawa ma na celu eksplorację rejonu Gaszerbrumów i zdobycie dwóch ośmiotysięczników - Gaszerbrum I i Gaszerbrum II oraz zjazd z obydwu szczytów na nartach bez użycia dodatkowego tlenu z butli.

Bargiel zaczął realizować swoje wyzwania w ramach autorskiego projektu Hic Sunt Leones. Nazwa pochodzi od łacińskiego określenia "tu są lwy". Sentencja służyła do opisywania nieznanych dotąd obszarów. Pierwszym celem był zjazd na nartach z najniższego ośmiotysięcznika Sziszapangmy (8013 m n.p.m.) w 2013 roku, udało mu się to uczynić z wierzchołka centralnego. W swoim dorobku ma również zdobycie Manaslu (8156 m n.p.m.), Broad Peak (8047 m n.p.m.) i K2 (8611 m n.p.m.), z których zjechał.