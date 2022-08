​Andrzej Bargiel - jedyny człowiek, któremu udało się zjechać na nartach z drugiego pod względem wysokości szczytu świata K2 - wyrusza na swoją kolejną wyprawę. Skialpinista chce zmierzyć się z najwyższym ośmiotysięcznikiem - Mount Everest. Już raz próbował go zdobyć, ale pogoda pokrzyżowała mu plany.

Andrzej Bargiel / Marek Ogień / Materiały prasowe

25 sierpnia Andrzej Bargiel wraca z ekipą do Katmandu, by podjąć drugą próbę wejścia i zjazdu z najwyższego szczytu Ziemi - Mount Everest (8849 m n.p.m.).

Wracamy kolejny raz pod Everest. Uznałem, że warto wrócić do tego projektu, jednak to jest najwyższa góra świata i chciałem sprawdzić, czy mój organizm w ogóle jest w stanie tam jakoś sobie radzić, to jest prawie 9 tys. metrów - mówi RMF FM Andrzej Bargiel.

Jesteśmy po monsunie i wydaje mi się, że będziemy mieć spokój, nie ma chyba innych wypraw. Fajne jest to, że wszyscy kojarzymy to miejsce (Mount Everest - red.) z tłumami, z kolejkami na szczyt, a my będziemy mogli odnaleźć tam spokój i skupić się na swoim działaniu, takim narciarskim działaniu, więc bardzo się z tego cieszę - podkreśla.

Andrzej Bargiel chce jako pierwszy wejść i zjechać z najwyższego szczytu świata bez użycia tlenu z butli. Będzie to jego druga próba - pierwszą podjął w 2019 roku , jednak warunki pogodowe były bardzo trudne. Skialpinista postanowił zrezygnować.

Sukcesy polskiego skialpinisty

Andrzej Bargiel jest pierwszym Polakiem, który zjechał na nartach z centralnego wierzchołka ośmiotysięcznika Sziszapangma (Shishapangma Ski Challenge 2013). W 2014 roku ustanowił 2 rekordy świata: rekordowy czas wejścia na szczyt Manaslu (14h 5 min) oraz rekordowy czas wejścia na szczyt z zejściem (zjazdem) do bazy (21h 14min). Jako drugi człowiek w historii (pierwszy Polak) zjechał z tego szczytu na nartach do bazy (Manaslu Ski Challenge 2014).

Rok później w ramach wyprawy Broad Peak Ski Challenge 2015 zdobył szczyt i jako pierwszy człowiek na świecie zjechał z niego na nartach. W 2019 roku otrzymał tytuł "Śnieżnej Pantery" za pobicie (o 12 dni) rekordu świata w zdobyciu pięciu siedmio-tysięczników położonych na terenie byłego ZSRR.

Największym sukcesem sportowca jest projekt K2 Ski Challenge 2018 polegający na zdobyciu szczytu i historycznym zjeździe z wierzchołka tej niezwykle trudnej i wymagającej technicznie góry, czego nie udało się dokonać wcześniej żadnemu człowiekowi na świecie.

W 2021 roku zrealizował wyprawę eksploracyjną Karakoram Ski Expedition podczas której zdobył i zjechał na nartach z dwóch sześciotysięczników - z dziewiczego Yawash Sar II oraz z Laila Peak, zostając wraz z Jędrkiem Baranowskim, który towarzyszył mu w drugim zjeździe pierwszymi Polakami, którym udało się zdobyć ten uznawany za jeden z najpiękniejszych na świecie szczyt.