Okres inkubacji koronawirusa z Wuhanu może wynosić nawet do 24 dni - pisze w opublikowanej na portalu medrxiv.org, nierecenzowanej jeszcze pracy, grupa kilkudziesięciu chińskich naukowców. Do tej pory na podstawie danych w poprzednich epidemii koronawirusów szacowano okres wylęgania się choroby na 14 dni. Najnowsze dane wskazują, że może być nawet o 10 dni dłuższy. To oznacza, że okres kwarantanny osób, które mogły mieć kontakt z wirusem, powinien być znacznie wydłużony. Najczęściej jednak objawy pojawiają się znacznie szybciej, przeciętnie w ciągu 3 dni.

