Na całym świecie wszyscy bacznie przyglądają się rozwojowi sytuacji związanej z koronawirusem, którego epidemia wybuchła w Chinach. Do tej pory w Państwie Środka potwierdzono 5974 zakażenia i 132 zgony spowodowane wirusem. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata 11-milionowe miasto Wuhan. W różnych krajach na świecie odnotowano kilkadziesiąt przypadków zakażenia, m.in. w Tajlandii, Tajwanie, Australii, USA, Francji, Niemczech i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

14:11

Prezydent Rosji Władimir Putin wezwał rząd, ministerstwo zdrowia i chroniący prawa konsumentów urząd Rospotriebnadzor do uczynienia wszystkiego, co możliwe, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa w Rosji.



Premier Rosji Michaił Miszustin zatwierdził wcześniej skład sztabu, który ma zapobiec pojawieniu się koronawirusa na terytorium Rosji. W Rosji nie potwierdzono dotąd przypadków zakażenia koronawirusem.



14:09

Piłkarze pierwszoligowej ekipy z chińskiego miasta Wuhan rozpoczęli zgrupowanie w Andaluzji, na południu Hiszpanii. Regionalne władze sanitarne twierdzą, że żaden z członków klubu nie ma objawów choroby.



Po przybyciu do Malagi wszyscy członkowie chińskiej ekipy przeszli badania na obecność groźnego wirusa. Wcześniej służby medyczne twierdziły, że nikt z przybyłych na zgrupowanie nie posiada objawów choroby, gdyż w okresie natężonych zachorowań zespół przebywał poza tym miastem, "a czas inkubacji wirusa minął".



Telewizja TVE przypomina, że przybycie chińskich piłkarzy nastąpiło w chwili kiedy władze Hiszpanii próbują "z wieloma problemami" sprowadzić do kraju swoich 20 obywateli przebywających w Wuhan. Odnotowują, że choć dotychczas nie stwierdzono u nich objawów choroby, to procedury związane z obowiązkową kwarantanną są surowe.

13:49

Niemcy szykują się do ewakuacji swoich obywateli z rejonu Wuhanu. W samych Niemczech nawet 40 osób miało kontakt z Chinką, która przyjechała z Wuhanu zarażona koronawirusem . Lekarze z Bawarii potwierdzili 4 przypadki zakażenia niebezpiecznym patogenem. Wszystkie osoby to pracownicy tej samej firmy motoryzacyjnej spod Monachium. Lekarze określają ich stan jako dobry, jednak pozostaną w na oddziale chorób zakaźnych. Kwarantanną objęte zostały również rodziny zarażonych osób.

13:40

Rząd Kazachstanu poinformował o zawieszaniu połączeń lotniczych, kolejowych i autobusowych z Chinami. Linie autobusowe do i z Chin zostały już zawieszone, ruch pociągów osobowych zostanie wstrzymany w najbliższą sobotę, natomiast wszystkie loty zostaną zawieszone od 3 lutego - sprecyzował rząd, nie informując, do kiedy środki te będą obowiązywały.

AFP zwraca uwagę, że kazachskie władze nie zdecydowały się na zamknięcie przejść granicznych. Kazachstan ma z Chinami długą, liczącą 1782 km granicę.

Kazachstan nie zarejestrował na razie żadnych przypadków nowego wirusa, ale w szpitalu odizolowanych zostało 35 osób, które wróciły z Chin z objawami infekcji dróg oddechowych.





13:30

W czwartek rozpocznie się ewakuacja obywateli Włoch, przebywających w mieście Wuhan. Jak zapowiedział MSZ w Rzymie, lot został zorganizowany przez sztab kryzysowy.

W wydanym komunikacie ministerstwo spraw zagranicznych Włoch podało, że samolot ewakuacyjny odleci do Wuhanu ze specjalistycznym zespołem medycznym na pokładzie.

Po przybyciu do Włoch wszyscy ewakuowani, których liczby nie podano, zostaną poddani procedurom wyznaczonym przez ministerstwo zdrowia.

Transport zorganizowany został we współpracy z rzymskim szpitalem zakaźnym Lazzaro Spallanzani.



"Włoski rząd zaangażował się na rzecz maksymalnego wsparcia naszych obywateli w Chinach" - napisał na Twitterze szef dyplomacji Luigi Di Maio.





13:17

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Alaski potwierdził, że pasażerowie samolotu z Wuhanu, którym lecieli obywatele USA, uda się dalszą drogę do Kalifornii. Jeszcze w Chinach pasażerowie zostali dwukrotnie poddani badaniom na obecność koronawirusa. Kolejne badania zostaną przeprowadzone już w Kalifornii, gdzie pasażerowie samolotu zostaną również poddani kwarantannie.

Jak poinformowały służby - załoga samolotu została całkowicie odseparowana od pasażerów.

Na pokładzie samolotu mieli znajdować się amerykańscy dyplomaci wraz z rodzinami.





13:06

Brytyjski rząd planuje objąć dwutygodniową kwarantanną swoich obywateli ewakuowanych z chińskiego miasta Wuhan, gdzie trwa epidemia koronawirusa - poinformował w środę minister zdrowia Matt Hancock.



"Bezpieczeństwo publiczne jest najwyższym priorytetem. Każdy, kto wróci z Wuhanu, będzie bezpiecznie odizolowany przez 14 dni, z całą niezbędną opieką medyczną" - napisał na Twitterze Hancock.



Stacja BBC podała, że miejsce kwarantanny zostanie wyznaczone prawdopodobnie w którejś z baz wojskowych.



Ewakuacja obywateli brytyjskich z Wuhan i okolic ma się rozpocząć w czwartek rano. Jak się szacuje, w prowincji Hubei przebywa obecnie około 300 obywateli brytyjskich. Władze w Londynie oceniają, że co najmniej 200 z nich będzie chciało powrócić do kraju.

12:54

"Źródłem zakażenia jest chory, nie osoba zdrowa, nie przesyłka z Chin, ale osoba z objawami. Cechą charakterystyczną koronawirusów jest to, że one są najbardziej zaraźliwe nie na początku, tylko na końcu choroby. Czyli to nie jest tak, że osoba, która się dzisiaj czuje źle, od razu jest najbardziej zaraźliwa, ale najbardziej będzie zaraźliwa po jakimś tygodniu, dwóch" - powiedział w RMF FM profesor Ernest Kuchar, z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

12:22

Sekretarz stanu ds. zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock ogłosił, że wszyscy, którzy wrócą do kraju z Wuhan, będą poddani 14-dniowej kwarantannie.

11:58

Komisja Europejska na wniosek Francji uruchomiła Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, w ramach którego będzie wspierała ewakuację obywateli UE z regionu chińskiego miasta Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa.

11:20

Turecki ambasador w Chinach Emin Onen ogłosił, że w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona ewakuacja 32 obywateli Turcji, którzy przebywają w Wuhan.

Turyści tureccy są zdrowi, u żadnego nie wykryto koronawirusa. Nie wiadomo jeszcze, czy zostaną zabrani do Stambułu lub Ankary.

10:36

Szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam zapewnia, że w kraju wprowadzane są działania, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się chińskiego koronawirusa. Związki zawodowe lekarzy krytykują Lam - twierdzą, że efektywność wprowadzanych działań jest niewielka. Nawołują do rządu, by całkowicie zakazał turystom z Chin przyjazdu do Hongkongu.

10:30

Narodowe Centrum Medyczne w Seulu, gdzie pacjent zarażony koronawirusem jest leczony, przygotowuje się na więcej przypadków. Przed placówką postawiono specjalny namiot dla zarażonych, by nie mieszać pacjentów z koronawirusem z innymi przebywającymi w szpitalu.

Lekarze wskazują, że są bardzo zaniepokojeni potencjalnymi mutacjami wirusa.

10:04

Dwóch mężczyzn wracających do Polski z Szanghaju przez Amsterdam trafiło do szpitala zakaźnego w Gdańsku. Są poddawani obserwacji w celu wykluczenia u nich koronawirusa - tłumaczą inspektorzy sanepidu. Służby będą kontaktować się z innymi pasażerami tego lotu.

09:55

Koronawius prędzej czy później będzie w Polsce i to nie będzie nic nadzwyczajnego. Nie czekamy na to, ale i nie obawiamy się. Jesteśmy przygotowani na diagnostykę, opiekę i leczenie pacjentów - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z Polsat News.

09:48

By zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii nowego groźnego koronawirusa, rządy niektórych chińskich prowincji przedłużyły przerwę świąteczną o kolejny tydzień. Do 9 lutego do pracy nie wrócą m.in. zatrudnieni w Chinach pracownicy firmy internetowej Tencent.

Ministerstwo edukacji przełożyło natomiast na nieokreślony termin rozpoczęcie semestru wiosennego na podlegających mu uczelniach wyższych - podała chińska agencja prasowa Xinhua. Resort ostrzegł przy tym, że studenci, którzy wyjechali na Święto Wiosny, nie powinni bez zezwolenia wracać na kampusy przed początkiem semestru.

Data rozpoczęcia semestru w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz na uczelniach podlegających lokalnym władzom zostanie ustalona przez miejscowe wydziały edukacji - zaznacza chińska agencja.

09:40

Linie lotnicze British Airways w środę rano zawiesiły do odwołania wszystkie bezpośrednie loty między Wielką Brytanią a kontynentalnymi Chinami. Ma to związek z rozprzestrzeniającą się w Chinach epidemią nowego koronawirusa.



07:38

Na tokijskim lotnisku Haneda wylądował samolot z 206 pasażerami z miasta Wuhan. Japonia to kolejny kraj po USA, który zdecydował się na ewakuację swych obywateli. Samoloty do Chin w celu przeprowadzenia ewakuacji wyślą też Francja, Korea Południowa i Mongolia.

Amerykański samolot, który we wtorek zabrał obywateli USA z Wuhan, ma w środę wylądować w Anchorage na Alasce, by zatankować paliwo. Tam wszyscy pasażerowie - czyli 240 osób, w tym dyplomaci i ich rodziny - przejdą szczegółowe badania. Szpitale są przygotowane na przyjęcie pacjentów na oddziałach zakaźnych, jeśli konieczna będzie kwarantanna. Dopiero potem samolot poleci do Ontario w Kalifornii. Jak pisze CNN, samolot nie wyląduje na lotnisku cywilnym, ale w bazie wojskowej. W hangarze przygotowano łóżka polowe. Niewykluczone, że to właśnie w tym budynku podróżni zostaną objęci 14-dniową kwarantanną.