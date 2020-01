Światowa Organizacja Zdrowia wezwała wszystkie kraje do działania przeciwko nowemu koronawirusowi z Chin. "Cały świat musi być czujny, cały świat musi działać" - powiedział w Genewie Michael Ryan, dyrektor WHO ds. programów ratunkowych. Na czwartek zapowiedziano posiedzenie komitetu kryzysowego WHO.

