Svante Pääbo, badacz genomów wymarłych krewnych człowieka, został laurem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Taka jest decyzja Komitetu Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie.

Noblowski medal na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Svante Pääbo to laureat Nagrody Nobla z medycyny 2022. To szwedzki biolog specjalizujący się w genetyce ewolucyjnej, twórca i kierownik Instytutu Maxa Plancka w Lipsku.

Nagrodę przyznano mu za badania genetyczne nad ewolucją człowieka.

Jego ojcem był laureat Nagrody Nobla Sune Bergström, a matką estońska chemiczka Karin Pääbo.

Od roku 2000 Pääbo jest członkiem Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk.

Od 1901 do 2021 roku przyznano 122 Nagród Nobla z medycyny. Wśród laureatów było 12 kobiet.

Najmłodszym laureatem Nagrody Nobla z medycyny był Frederick G. Banting, który w wieku 32 w roku 1923 został uhonorowany za odkrycie insuliny.

Najstarszym laureatem był 87-letni Peyton Rous, który w 1966 roku dostał nagrodę za badania nad rakotwórczym działaniem niektórych wirusów.

Noblowski tydzień czas zacząć

Jutro Królewska Szwedzka Akademia Nauk wskaże laureata w dziedzinie fizyki, a następnie w środę, z chemii.

Nagrody Nobla w dziedzinach naukowych na ogół dzielą naukowcy, którzy wspólnie lub równolegle przyczynili się do przełomowego odkrycia lub udoskonalili metodę albo narzędzie służące badaczom. Zgodnie z testamentem fundatora szwedzkiego wynalazcy Alfreda Nobla kluczowym kryterium są korzyści dla ludzkości.

Pierwszy czwartek października to święto literatury. W Sali Giełdy na sztokholmskim Starym Mieście sekretarz Akademii Szwedzkiej Mats Malm ogłosi laureata literackiej Nagrody Nobla. Dwoje noblistów z ostatnich lat to tanzańsko-brytyjski pisarz Abdulrazak Gurnah (za 2021 rok) oraz amerykańska poetka Louise Glück (za 2020 rok). Może to wskazywać, że w tym roku większe szanse może mieć twórca z Europy.

Największe emocje budzi Pokojowa Nagroda Nobla

W piątek uwaga świata skierowana zostanie na Oslo, gdzie tradycyjnie to norweski komitet przyzna Pokojową Nagrodę Nobla. Jak podał Instytut Nobla, w tym roku napłynęło 343 nominacji, z czego 251 to osoby, a 92 to organizacje. Jest to druga największa liczba zgłoszonych kandydatur w historii po 2016 roku, gdy było ich 372.

Z powodu trwającej na skutek rosyjskiej inwazji wojny w Ukrainie Pokojowa Nagroda Nobla może mieć szczególne znaczenie. W ubiegłym roku wyróżniono dziennikarzy, Marię Ressę z Filipin oraz Dmitrija Muratowa z opozycyjnej "Nowej Gaziety".

Laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii poznamy w poniedziałek 10 października w Sztokholmie. Fundatorem tego wyróżnienia jest Bank Szwecji i jest to jedyna dodatkowa Nagroda Nobla, o jakiej Alfred Nobel nie wspomina w swoim testamencie.

Alfred Nobel i nagroda jego imienia

Nagroda Nobla to złoty medal i kaligrafowany dyplom, a także czek na 10 mln koron szwedzkich (920 tys. euro) w każdej z dziedzin.

Nagrody Nobla są wręczane od 1901 roku.

27 listopada 1895 roku Alfred Nobel złożył podpis na swoim testamencie. Testamencie, który stał się sensacją na skalę światową. Szwedzki wynalazca i bogacz spadkobiercom pozostawił nikłą część swojego majątku. Fortunę przeznaczył na ufundowanie nagród w takich dziedzinach jak fizyka, chemia, medycyna, literatura i za wysiłek pokładany w pokój.