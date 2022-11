Selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni nie szczędził pochwał pod adresem Roberta Lewandowskiego przed środowym meczem z Polską w grupie C mistrzostw świata w Katarze. "Zobaczyć takiego piłkarza z bliska to zaszczyt i przyjemność" - podkreślił.

Lionel Scaloni / Friedemann Vogel / PAP/EPA

W tabeli grupy C prowadzi reprezentacja Polski z dorobkiem 4 punktów. Biało-Czerwoni wyprzedzają o jeden Argentynę i Arabię Saudyjską, a o trzy Meksyk. Podopiecznym Czesława Michniewicza wystarczy w środę remis, natomiast Argentyna musi wygrać, aby być pewna udziału w 1/8 finału. W przypadku swojego remisu "Albicelestes" będą zależni od wyniku spotkania Meksyku z Arabią Saudyjską.

Drużyna Scaloniego na razie nie zachwyca w Katarze, ale jej selekcjoner nie chce już wracać do dwóch poprzednich meczów - przegranego sensacyjnie 1:2 z Saudyjczykami i wygranego 2:0 z Meksykanami.

Dla nas najważniejszy mecz to ten, który aktualnie gramy. Cokolwiek się wydarzyło, jest już przeszłością i tam pozostanie - podkreślił we wtorek trener "Albicelestes".

Nie ma sensu porównywać Lewandowskiego z Messim

Na konferencji prasowej Argentyńczyków nie mogło oczywiście zabraknąć pytań o porównanie Lionela Messiego z Robertem Lewandowskim. Scaloni bardzo chwalił polskiego napastnika.

Jest topowym piłkarzem. To będzie zaszczyt i przyjemność zobaczyć go z bliska jako dla fana piłki nożnej - powiedział selekcjoner.

Czy jest na tym samym poziomie co Messi? Po prostu trzeba się cieszyć tak znakomitym piłkarzem. Po co porównywać jednego gracza z drugim? To nie ma sensu - dodał Scaloni.

Prawdziwy test argentyńskiej defensywy?

Obrońca reprezentacji Argentyny Lisandro Martinez, mówiąc o swojej drużynie, podkreślił, że może grać lepiej.

Wiemy, do czego jesteśmy zdolni. Możemy grać lepiej i wiemy, że nie osiągnęliśmy jeszcze naszego najlepszego poziomu. Ale staramy się - powiedział.

On i koledzy z defensywy zdają sobie sprawę, że zmierzą się z silniejszą linią ataku niż w dotychczasowych meczach.

Musimy być dobrze zorganizowani, żeby rywale nie rzucili się na nas z kontrataku - przyznał Martinez.

Początek środowego spotkania w Dosze o godz. 20:00. O tej samej porze Meksykanie zagrają z Saudyjczykami.