Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) orzekł, że reprezentacja Ekwadoru może co prawda wystąpić na mistrzostwach świata w Katarze, ale zostaną mu odjęte trzy punkty w eliminacjach do mundialu w 2026 roku. To kara za używanie dokumentu zawierającego fałszywe informacje w przypadku jednego z piłkarzy. Ekwadorski Związek Piłki Nożnej musi również zapłacić grzywnę w wysokości 100 tysięcy franków szwajcarskich (ok. 101,5 tysięcy dolarów).