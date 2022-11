Matty Cash nie ukrywa, że przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze odczuwa presję. "Ale ona mnie motywuje, przy niej gra mi się najlepiej" - powiedział na konferencji prasowej 25-letni obrońca reprezentacji Polski. We wtorek Polska zacznie mundial meczem z Meksykiem.

Matty Cash / Shutterstock

Polska rozpocznie rywalizację w grupie C meczem z Meksykiem we wtorek o godzinie 17. Cztery dni później zagra z Arabią Saudyjską, a 30 listopada - z Argentyną.

Marzeniem każdego chłopca jest zagrać w wielkim turnieju. Jestem bardzo podekscytowany i mogę chyba powiedzieć to samo w imieniu całego zespołu. Na co dzień w Premier League zmagam się z presją, a w drużynie narodowej jest ona jeszcze większa. Presja mnie motywuje. Chciałbym udowodnić swoją jakość na wielkiej scenie - podkreślił urodzony w Slough pod Londynem piłkarz Aston Villi Birmingham.

Dobrze jest być na słońcu, a nie ciągle w deszczu - dodał z uśmiechem.

Zalewski: Mourinho życzył mi powodzenia

Na sobotniej konferencji obecny był też Nicola Zalewski. Przyznał on, czuję się bardzo dobrze. Przed wtorkowym meczem z Meksykiem odczuwa lekką presję, ale to dla niego jest normalne. Uważa, że biało-czerwonych stać na zdobycie trzech punktów.

Dziennikarze podczas sobotniej konferencji prasowej pytali Zalewskiego o to, czy trener jego klubowej drużyny Jose Mourinho przed wylotem do Kataru dawał mu jakieś wskazówki.

Po meczu z Torino nie było okazji, aby dłużej porozmawiać. Trener życzył mi powodzenia. Dużo się uczę od tego szkoleniowca. Miałem słabszy moment w karierze i wiem, że muszę dużo trenować i to co złe po prostu minie - powiedział pomocnik AS Roma.

20-latek przyznał, że w Katarze temperatury są podobne jak w Rzymie, więc czuje się bardzo dobrze.

Trener zdecyduje

Zalewski wyjaśnił, że zagra tam, gdzie ustawi go trener Czesław Michniewicz. Gdy zagramy systemem 4-2-3-1 lub 4-3-3, to najbardziej odpowiada mi pozycja na lewym skrzydle - stwierdził.

Reprezentant Polski z graczy Meksyku wyróżnił napastników Hirvinga Lozano (Napoli) i Raula Jimeneza (Wolverhampton Wanderers). To najważniejsi piłkarze Meksyku. My też mamy potencjał. Zrobimy wszystko, aby ten mecz wygrać i wyjść z grupy - zakończył.

Mecz otwarcia mundialu w Katarze odbędzie się w niedzielę. Wówczas gospodarze zagrają z Ekwadorem.