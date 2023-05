Maturzyści piszą dziś egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Na popołudnie zaplanowano pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Piszą je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule (Formuła 2023) do egzaminów przystępują tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum, i absolwenci szkół branżowych II stopnia zdają maturę w starej formule (Formuła 2015).

Chęć zdawania egzaminu z wiedzy o społeczeństwie zadeklarowało ok. 16 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. WOS jest na dziewiątym miejscu, jeśli chodzi o wybór zarówno wśród maturzystów z liceów (chce go zdawać ok. 11,8 tys. absolwentów LO, czyli 7,5 proc. z nich), jak i wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia (chce go zdawać 4,1 tys. absolwentów T i BSII, czyli 3,6 proc. z nich).

Chęć zdawania niemieckiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało ok. 3,9 tys. tegorocznych absolwentów: 2,6 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i 1,3 tys. techników i szkół branżowych II stopnia. 325 tegorocznych absolwentów będzie zdawać egzamin z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym.

Wraz z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdawać będą też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

Egzamin z wiedzy o społeczeństwie zaplanowano na godz. 9.00. Potrwa 180 minut. Egzamin z języka niemieckiego rozpocznie się o godzinie 14.00. Na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

Matura 2023. Kiedy wyniki?

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Znaleźć je będzie można w systemie ZIU o godzinie 8:30. Tego samego dnia szkołom zostaną wydane świadectwa i informacje o wynikach. Uczniowie, którzy będą poprawiać maturę w sierpniu o wynikach dowiedzą się 8 września 2023 roku.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.