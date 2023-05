16. edycja festiwalu Mastercard OFF CAMERA powoli zbliża się do finału. Atrakcji jednak wciąż nie brakuje. Dziś w programie pokaz specjalny “Całkowitego zaćmienia” z udziałem Agnieszki Holland.

7 dzień w Miasteczku Filmowym na Placu Szczepańskim upłynął pod znakiem warsztatów. Uczestnicy festiwalu mogli wziąć udział w degustacji przygotowanej przez "Dobrą Palarnię Kawy", wraz z Salvatore Alotta oswoić niezwykłą kamerę - Red V-Raptor i poznać tajniki efektów specjalnych w charakteryzacji filmowej, o których opowiedziała Mary Łukaszewska.

Nie zabrakło też festiwalowych rozmów: Maciek Rock gościł Dorotę Pomykałę i Annę Jadowską. Twórczynie filmu "Kobieta na dachu" podzieliły się doświadczeniami ze współpracy na planie - w kobiecym gronie stworzyły film ważny i uniwersalny.

Zależało mi, żeby pokazać, że taki krytyczny moment może być początkiem dobrej zmiany - zadeklarowała reżyserka. Zdaniem Anny Jadowskiej kino najmocniej oddziałuje obrazem, a obserwacja postaci pozwala najmocniej się z nią zidentyfikować.

Co nas czeka w ostatni piątek festiwalu?

16.00-17.30 ROCK ON OFF (Plac Szczepański)

Maciek Rock porozmawia z Borysem Szycem i Sonią Szyc - aktorami filmu "Miało cię nie być", który bierze udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

19.00 Kino na Placu Szczepańskim: "Na pełny etat"

Francuski dramat z 2021 roku o nierównej walce z czasem i samotnym wychowaniu, któremu nie sprzyjają okoliczności.

19.00 Kino pod Galerią: "Nasz najlepszy rok"

Niezwykła opowieść o skłóconym rodzeństwie, które w trudnych chwilach musi zawrzeć sojusz, by wspólnie uratować to, co dla nich najważniejsze - rodzinną winnicę.

19.00 Kino na Rynku Podgórskim: "Pisklę"

Nastoletnia gimnastyczka pragnie za wszelką cenę sprostać wygórowanym ambicjom swojej matki. Pewnej nocy znajduje dziwne jajo, z którego wykluwa się tytułowe Pisklę.

19:00 Pokaz specjalny: “Całkowite zaćmienie" (Kino Kijów)

Głośny film Agnieszki Holland, opowiada historię burzliwego romansu dwóch wielkich artystów zaliczanych do grona poetów wyklętych - Paula Verlaine’a (David Thewlis) i Arthura Rimbauda (Leonardo DiCaprio). Seans poprzedzony będzie rozmową z Agnieszką Holland, którą poprowadzi Grażyna Torbicka. Widzowie będą mogli nie tylko podziwiać niezwykły talent aktorski Leonardo DiCaprio, ale także usłyszeć muzykę Jana A.P. Kaczmarka. Pokaz jest częścią obchodów 70. urodzin laureata Oscara w Krakowie realizowanych przez Miasto Kraków w ramach Kraków Culture.

20:00 impreza DJ-ska: Kuba Karaś i Kfjatek (Hevre ul. Beera Meiselsa 18 )

Kuba Karaś i Kfjatek wystąpią w klubie festiwalowym Hevre.

Kuba Karaś - kompozytor, autor i producent, założyciel The Dumplings, a obecnie wraz z Piotrem Roguckim (Coma) tworzy zespół Karaś/Rogucki, jest producentem muzycznym Julii Wieniawy i Ofelii.

Kfjatek - krakowski DJ i promotor, współpracujący z wieloma kultowych miejsc, skupia się przede wszystkim na dźwiękach Bliskiego Wschodu, kontynentu afrykańskiego czy Ameryki Południowej wystąpią w klubie festiwalowym Hevre