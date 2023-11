Warszawski sąd apelacyjny uniewinnił Igora M. pseudonim "Patyk" od zarzutu zabójstwa byłego szefa policji Marka Papały. Wyrok jest prawomocny.

Oskarżony Igor M. podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie (zdj. arch.) / Mateusz Marek / PAP

Marek Papała - szef polskiej policji od stycznia 1997 r. do stycznia 1998 r., został zastrzelony przy ul. Rzymowskiego w Warszawie 25 czerwca 1998 r. w samochodzie przed blokiem, w którym mieszkał.

Sąd apelacyjny zajmował się apelacją łódzkiej prokuratury od wyroku z października 2020 r., w którym warszawski sąd okręgowy uniewinnił złodzieja samochodów Igora M. pseudonim "Patyk" od zarzutu zabójstwa Papały.

Wtedy uniewinniono lub umorzono postępowanie wobec 6 innych osób, które razem z "Patykiem" zasiadały na ławie oskarżonych, a zarzucono im m.in. kradzieże aut.

Akta sądowe prezentowane podczas rozprawy / Tomasz Gzell / PAP

Sędzia Dorota Tyrała tłumaczyła dziś, że zeznania świadka koronnego, na podstawie których oskarżono "Patyka", to niewystarczający dowód. Jak podkreślała, w sprawie zachodzą poważne wątpliwości i nie mogły one doprowadzić do wyroku innego, niż uniewinnienie.

Igor M.: Zostałem obsadzony w roli zabójcy

Rozpatrywanie apelacji zakończono na początku października tego roku. Wtedy zaczął się etap wysłuchiwania mów końcowych. Wygłosili je obrońcy oraz prokurator. Głos zabrali też niektórzy z oskarżonych.

Zostałem obsadzony w roli zabójcy gen. Papały. Nie znam osoby, która dokonała tego morderstwa. Proszę o uniewinnienie. Mam nadzieję, że jest to koniec tego koszmaru - napisał w oświadczeniu odczytanym przez swojego obrońcę Igor M.

Prokuratorzy wskazywali na "rażącą dowolność oceny materiału dowodowego przez sąd okręgowy". Twierdzenia sądu nijak mają się do tego, co zeznają świadkowie - mówił łódzki prokurator regionalny Jarosław Szubert.



Obrońca Igora M. mec. Grzegorz Cichewicz oceniał zaś, że to prokuratura "wyrywkowo chwyta się zdań z zeznań świadków, co jest nadużyciem".