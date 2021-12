We wtorek na polsko-białoruskiej granicy niedaleko Mielnika na Podlasiu polski pojazd wojskowy migranci obrzucili kamieniami, żołnierzy zaatakowano też laserami - poinformowało MON na Twitterze i opublikowało nagranie.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Szydłowski / PAP

Kolejny akt agresji ze strony migrantów. Tym razem w okolicach Mielnika obrzucono kamieniami jeden z wojskowych pojazdów patrolujących obszar wzdłuż tymczasowego ogrodzenia na #granica. Kolejny raz także użyte zostały lasery przez służby białoruskie - napisano na profilu Ministerstwo Obrony Narodowej.

Na filmie zamieszczonym przez MON widać, jak polski pojazd wojskowy jest atakowany przy granicy z Białorusią. Migranci rzucają w polski pojazd kamieniami, a lasery służb białoruskich oślepiają kierującego. Kierowca, by jechać, musi polegać na ustnych wskazówkach innych żołnierzy.

O tej niebezpiecznej sytuacji na granicy poinformował też rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Żołnierze broniący naszej granicy zostali kolejny raz zaatakowani laserami oraz obrzuceni kamieniami - napisał na Twitterze Stanisław Żaryn.

Kryzys na przejściu granicznym

W połowie listopada na przejściu granicznym Kuźnica-Bruzgi, gdzie po białoruskiej stronie koczowała duża grupa migrantów, doszło jak dotąd do największej i najbardziej agresywnej próby siłowego przekroczenia granicy. Aktualnie w rejonie przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi jest bardzo spokojnie. Po białoruskiej stronie nie ma już śladu po obozowisku, nie widać też migrantów.