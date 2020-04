O kilka miesięcy wcześniej niż w ubiegłym roku Wody Polskie w Poznaniu wydały komunikat o tzw. niżówce hydrologicznej. Chodzi dokładnie o wysychanie wody w pierwszych warstwach wodonośnych, czyli w studniach, na głębokości około 150 metrów. Wody brakuje też w Warcie. Jej poziom na poznańskim odcinku wynosił we wtorek dokładnie 136 cm, przy czym średni (nie podwyższony!) poziom rzeki to około 250 cm. Różnica oscyluje więc w granicach 120 cm. W zeszłym roku w tym samym czasie różnica między średnim a faktycznym stanem poziomu wody wynosiła natomiast zaledwie ok. 60 cm.

