Szczepienie się na Covid-19 przez znane osoby życia publicznego zachęciłoby 10,1 proc. Polaków do zaszczepienia się, a 10,5 proc. poczułoby się zniechęconych - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. 69,5 proc. respondentów twierdzi, że takie szczepienia nie miałyby dla nich znaczenia.

Uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl zostali zapytani, czy szczepienie się na COVID-19 przez znane osoby życia publicznego wpłynęłoby na ich decyzję o zaszczepieniu się.

10,1 proc. respondentów odpowiedziało, że takie szczepienia zachęciłyby ich samych do zaszczepienia się przeciw Covid-19.



10,5 proc. ankietowanych poczułoby się przez takie szczepienia zniechęconych do szczepienia przeciw Covid-19.



69,5 proc. respondentów twierdzi, że takie szczepienia nie miałyby dla nich znaczenia.



9,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.



Wiceprezes Zarządu agencji badawczej SW Research Piotr Zimolzak, komentując wyniki badania dla portalu, zwrócił uwagę, że fakt zaszczepienia się znanych osób przeciw COVID nie ma znaczenia częściej dla kobiet (72 proc.) niż mężczyzn (66 proc), osób z wykształceniem średnim (72 proc.), o dochodzie pomiędzy 2001-3000 zł (77 proc.) oraz mieszkańców miast od 100 do 199 tys. (76 proc.).



Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5.01-6.01.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.