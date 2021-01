Prezydent Rosji Władimir Putin odbył we wtorek rozmowę telefoniczną z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Tematem rozmowy była "współpraca w walce z pandemią koronawirusa" i możliwość "wspólnej produkcji szczepionek" - poinformowały służby prasowe Kremla

Zdjęci eilustracyjne / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Podczas rozmów położono nacisk na "możliwe perspektywy wspólnej produkcji szczepionek" - agencja AFP cytuje komunikat Kremla.

Uzgodniono, że kontakty w tej sprawie będą kontynuowane między ministerstwami zdrowia i innymi wyspecjalizowanymi jednostkami obu państw - uzupełniono. Nie podano bliższych szczegółów dotyczących tej potencjalnej współpracy. Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert potwierdził, że tematem rozmowy była walka z pandemią - przekazała agencja DPA.



Poinformowano, że Putin i Merkel rozmawiali również o konflikcie na wschodzie Ukrainy, zajętym przez prorosyjskich separatystów.



Do prowadzonych w Niemczech od końca grudnia szczepień przeciwko Covid-19 używa się preparatu Pfizer/BioNTech. W kampanii szczepień, która rozpoczęła się w Rosji na początku grudnia wykorzystywana jest produkowana w tym kraju, zatwierdzona do użytku jeszcze w sierpniu, szczepionka Sputnik V.



Rosja poszukuje możliwości zwiększenia zdolności produkcyjnych szczepionki, Moskwa już wcześniej przyznała, że nie ma wystarczających środków, by szybko wyprodukować potrzebną ilość tej substancji - zauważa AFP.



Transporty rosyjskiej szczepionki wysłano również na Białoruś, do Serbii i Argentyny, współpracę przy jej produkcji zawiązano m.in. z Indiami, Brazylią, Chinami i Koreą Płd. - wylicza agencja.



21 grudnia Instytut im. Nikołaja Gamalei, który opracował Sputnika V podpisał z brytyjskim koncernem AstraZeneca umowę o współpracy przy dalszych badaniach nad szczepionkami przeciwko Covid-19.