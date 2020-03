Osoby, które w związku z koronawirusem zostały objęte kwarantanną, szczególnie osoby starsze i samotne, powinny pamiętać, że nie są pozostawione same sobie – podkreśla rządowy portal gov.pl/koronawirus.

(zdjęcie ilustracyjne) / MARTON MONUS / PAP/EPA

Gdzie szukać pomocy? Najlepiej zadzwonić do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkamy. Ośrodki mają skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Informacje o potrzebach można również przekazać funkcjonariuszom policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy osoba poddana kwarantannie przebywa w domu. Oni również mogą przekazać informacje do ośrodka pomocy społecznej.

Władze zapewniają, że jeśli osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Wskazano, że posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych.

Ośrodki pomocy społecznej współpracują z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe.

Potrzebujesz pomocy psychologa? Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie - radzi portal gov.pl/koronawirus.

Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Nakłada się ją na 14 dni.

W czasie kwarantanny nie wolno opuszczać wybranego miejsca. Należy unikać spotykania się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe - zachować bezpieczny odstęp wynoszący ok. 2 m. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 tys. zł.