W piątek wprowadzamy możliwość automatycznego wystawiania skierowań na testy na koronawirusa przez profil zaufany. Zachęcam do jego założenia – mówił na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Poinformował też, że test będzie można wykonać raz na 7 dni.

Zdj. ilustracyjne / LUONG THAI LINH / PAP/EPA

Andrusiewicz podczas konferencji mówił, że rośnie zainteresowanie formularzem umożliwiającym wykonanie testu na koronawirusa. Poinformował jednocześnie o wprowadzeniu pewnych zmian w tym zakresie.

Do piątku konsultanci obdzwaniają i odbierają telefony do godz. 21:00. Ale w piątek wprowadzamy nową możliwość automatycznego wystawiania skierowania na test przez profil zaufany - powiedział.



Mówił, że zaleca założenie profilu zaufanego. Podkreślił również, to można go wyrobić tymczasowo. Jeśli oczywiście nie mamy profilu zaufanego, nadal możemy skorzystać z tych możliwości, które mamy dotychczas, ale polecam założenie profilu zaufanego - powiedział.



Andrusiewicz poinformował też, że test na koronawirusa będzie można wykonać raz na 7 dni. Jak mówił, MZ obserwuje, że "dość duża grupa osób" stara się wykonywać testy co 3 dni.



Chcielibyśmy, by ten test robiło jak najwięcej osób, a nie jak najczęściej. Chcemy, by dużo osób nowych, które mają problem chociażby z dodzwonieniem się do podstawowej opieki zdrowotnej, mogło otrzymać skierowanie za pośrednictwem domowej opieki medycznej - podkreślił. Dodał, że "na dziś jest tam zarejestrowanych 67 tys. osób".



Andrusiewicz poinformował też, że w granicach 70 proc. zakażeń koronawirusem w całym kraju to zakażenia wariantem brytyjskim.

Ostatniej doby wykonano 72 429 testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 24 743 testy antygenowe.







Minionej doby potwierdzono 16 741 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 396 chorych zmarło.