W miejscach publicznych od innych ludzi dzielić nas muszą co najmniej 2 metry dystansu. Liczba przebywających w sklepach ograniczona zostaje do maksymalnie 3 osób na jedną kasę, a na pocztach - do dwóch osób na jedno okienko. Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia mogą przebywać poza domem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Ograniczony zostaje dostęp do parków, bulwarów, deptaków i innych miejsc rekreacji. O m.in. takich nowych obostrzeniach wprowadzanych w ramach walki z epidemią koronawirusa poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Restrykcje - za wyjątkiem tych dotyczących miejsc pracy i hoteli - będą obowiązywać od 1 kwietnia.

REKLAMA