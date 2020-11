Najnowsze dane przynoszą skok liczby zakażonych na koronawirusa, wzrost wyraźnie widać w dużych miastach. Ponawiamy apele o przestrzeganie zaleceń i o to, by nie czekać na kolejne obostrzenia, ale samemu ograniczać się w trosce o bliskich – mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 24 tys. 692 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem . Zmarły 373 osoby. Łączna liczba zakażeń wykrytych od początku epidemii wynosi 439 tys. 536, a zgonów 6475.