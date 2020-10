Prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz złoży u marszałka Tomasza Grodzkiego wniosek o przyspieszone posiedzenie Senatu w sprawie ustawy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w pandemii.

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej po przerwanym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu / Leszek Szymański / PAP

Jeżeli mamy więcej czasu w Sejmie - co się nie zdarzało, teraz mamy więcej czasu w Sejmie na zapoznanie się z tą ustawą, na przygotowanie się do niej - to nie wydłużajmy tych procedur w Senacie - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim Władysław Kosiniak-Kamysz i deklaruje:

Będę rozmawiał dzisiaj z marszałkiem Grodzkim i uważam, że jeżeli będzie staranna legislacja w Sejmie - podkreślam, musi być staranna legislacja w Sejmie - to nie ma potrzeby zwlekać z Senatem do przyszłego tygodnia i dobrze, żeby to się odbyło jak najszybciej.

Odroczone o jeden dzień obrady Sejmu w tej sprawie rozpoczną się jutro o 9.





Porażka PiS w Sejmie

Sejm już dzisiaj miał się zająć tzw. ustawą o dobrym Samarytaninie. Obrady izby niższej zakończyły się jednak, zanim na dobre się rozpoczęły. W kluczowym głosowaniu nad wnioskiem KO o przesunięcie obrad głosowało 425 posłów. 218 było za, a 207 przeciw. W związku z tym wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki zmuszony był przełożyć posiedzenie na jutro.



Mamy kolejny rekord zachorowań. Mamy ważną ustawę, która ma służyć poprawie sytuacji. W tej ustawie jest m.in. nakaz noszenia maseczek. Klub PO postanowił zatrzymać te obrady. Na wniosek Platformy Obywatelskiej Sejm większością głosów uznał, że obrady odłożymy do jutra. Złożyłem propozycję kompromisową, Platforma nie zgodziła się na to, co oznacza odwlekanie ustawy. Obawiam się, że dotyczy to także Senatu. Jestem zmuszony odwlec obrady Sejmu do jutra do godziny 9. Obstrukcja totalnej opozycji odniosła sukces - komentował sytuację Ryszard Terlecki.

Naczelna Izba Lekarska odnosząc się do projektu posłów PiS wskazała, że jest on "nieprzemyślany i spowoduje konflikty z pacjentami".