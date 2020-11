"Zapadła długo wyczekiwana decyzja rządu, dzięki której branża handlu i usług odetchnęła z ulgą, upatrując w niej szansy na przetrwanie" – tak Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług skomentował ogłoszoną przez premiera Mateusza Morawieckiego decyzję dot. galerii handlowych. Szef rządu poinformował, że od 28 listopada funkcjonujące w nich sklepy i punkty usługowe będą mogły działać – w najwyższym reżimie sanitarnym.

Zdj. ilustracyjne / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Związek - jak czytamy - przyjął komunikat premiera Mateusza Morawieckiego o poluzowaniu obostrzeń z radością i wdzięcznością. "Nasze apele zostały wysłuchane, a potrzeby dostrzeżone. Dziękujemy za pragmatyzm i zaufanie, jakim nas obdarzono" - oświadczył w komunikacie zarząd Związki Polskich Pracodawców Handlu i Usług. "Bezpieczeństwo klientów oraz pracowników naszych sklepów są w tej sytuacji kluczowe, a my dołożymy wszelkich starań, by centra handlowe pozostały nadal jednymi z najbezpieczniejszych miejsc publicznych" - podkreślono.





Przedstawiciele związku zwrócili uwagę na fakt, że decyzja o ponownym otwarciu sklepów to możliwość powrotu do działalności handlowej. "To szansa na generowanie przychodów w najgorętszym handlowo momencie roku a tym samym droga do wyrównywania gigantycznych strat, które ponieśliśmy i nadal ponosimy z powodu pandemii" - wskazano. Podkreślono, że to również szansa na utrzymacie tysięcy miejsc pracy.

Związek podkreślił, że rząd wykazał zrozumienie dla potrzeb większości Polaków, "którzy dzięki ponownemu otwarciu naszych sklepów będą mogli spokojnie przygotować się do Świąt". Wyraził też przekonanie, że komfortowi i bezpieczeństwu przedświątecznych przygotowań sprzyjać będzie zawieszenie zakazu handlu przez przynajmniej dwie grudniowe niedziele. "Mamy nadzieję, że Premierowi uda się porozumieć ze stroną społeczną, by handel był możliwy także 6 grudnia" - dodano.

Apel do klientów

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zachęca klientów, by "spokojnie, racjonalnie i planowo rozpoczynali świąteczne przygotowania i zakupy".

"Niezwykle ważne byśmy wszyscy odpowiedzialnie podchodzili do kwestii bezpieczeństwa i wykorzystali właściwie moment ponownego otwarcia sklepów z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego" - czytamy w komunikacie.



Jego autorzy zapewnili, że dołożą wszelkich starań, by klienci byli bezpieczni i usatysfakcjonowani.