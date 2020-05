Rząd ma dzisiaj ogłosić nowy etap znoszenia koronawirusowych ograniczeń. Od poniedziałku mają zostać otwarte m.in. zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne mają zostać otwarte już 18 maja, ale zostaną wprowadzone limity wstępu dla klientów.

Otwarte mają zostać również bary, restauracje i kawiarnie - ale tylko w części ogródkowej i mające obsługę kelnerską. Stoliki w ogródkach będą musiały być oddalone od siebie o dwa metry.

Jak ustalił reporter RMF FM, klient nie będzie mógł sam podejść do baru, by złożyć zamówienie, ani do okienka, gdzie wydawane są posiłki. To oznacza, że bary samoobsługowe nie będą mogły działać. Klient restauracji będzie mógł siedzieć wyłącznie przy stoliku, ewentualnie pójść do łazienki.

Co ważne - nie będzie musiał mieć maseczki i rękawiczek. Nie będzie też konieczności badania temperatury.

Od poniedziałku mają zostać też poluzowane limity pasażerów w komunikacji miejskiej. Dziś w tramwaju, autobusie i metrze liczba pasażerów nie może przekraczać połowy miejsc siedzących. Od 18 maja do tramwaju czy autobusu będzie mogło wejść 2-3 razy więcej pasażerów niż dziś.



Za nami dwa etapy luzowania obostrzeń

Przypomnijmy, że pierwszy etap luzowania obostrzeń wdrożony został 20 kwietnia.

To wtedy zezwolono na przemieszczanie się w celach rekreacyjnych, umożliwiony został wstęp do lasów i parków.

Zwiększono limity dot. liczby klientów mogących przebywać w danym momencie w sklepach czy aptekach. I tak w sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych przebywać może czterech klientów na jedną kasę, w większych: jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Ta ostatnia zasada wprowadzona została również w odniesieniu do liczby wiernych przebywających w miejscach kultu religijnego.

Również od 20 kwietnia samodzielnie, bez opiekunów, mogą wychodzić z domu już 13-latkowie - a nie, jak wcześniej, wyłącznie ludzie pełnoletni.

Drugi etap łagodzenia restrykcji rozpoczął się 4 maja.

Od tego dnia otwarte mogą być galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe - z zachowaniem określonych zasad reżimu sanitarnego - oraz niektóre instytucje kultury.

Od 6 maja z kolei otwarte mogą być żłobki i przedszkola, przy czym w przypadku każdej placówki decyzję podejmuje organ założycielski.

Co w IV etapie luzowania obostrzeń?

Według planu ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego, czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa obejmuje otwarcie salonów masażu i solariów. Przewidywane jest też umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness.

Czwarty etap łączy się też z otwarciem teatrów i kin, które będą funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym.