Od 16 czerwca będą możliwe loty międzynarodowe – poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w mazowieckim Łochowie.

Od 1 czerwca możliwe były już loty krajowe / Adam Warżawa / PAP

Od 16 czerwca będą możliwe loty międzynarodowe, choć przewoźnicy do tych decyzji muszą się dostosować i będą potrzebowali pewnie tydzień, dwa, czy trzy, na przygotowanie siatki połączeń - powiedział szef rządu. Już teraz jesteśmy z kontakcie z LOT - em, aby odpowiednio zaplanował sobie świadczenie usług - dodał.

Wcześniej premier przypomniał także, że od 13 czerwca granice Polski z państwami UE zostaną otwarte.

Loty krajowe od 1 czerwca

Od 1 czerwca w Polsce możliwe są już loty krajowe. Zgodnie z wytycznymi na lotniskach są prowadzone pomiary temperatury pasażerów przy wejściu do terminali. Do terminala mogą wejść tylko pasażerowie z biletami. Urząd Lotnictwa Cywilnego zachęca ponadto, by - jeśli to możliwe - odprawić się on-line.

Na lotniskach obowiązuje również dystans społeczny, rozumiany jako zachowanie 1,5 m odstępu między ludźmi. Trzeba nosić maseczkę. Ograniczone jest korzystanie z usług i obiektów lotniskowych np. placów zabaw, czy palarni. Nowością jest obowiązek wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie z instrukcją przewoźnika, jeszcze przed odlotem samolotu.

Z kolei lotniska mają zapewnić dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między pasażerami a pracownikami lotnisk, np. w punktach informacji, kontroli paszportowej czy odprawy, są zainstalowane ekrany ochronne. Pracownicy lotnisk zostali zaopatrzeni w sprzęt ochronny, a terminale mają być regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Na pokładach samolotów personel ma nosić maseczki oraz rękawiczki. Pasażerowie są zobowiązani do zakrywania maseczką ust i nosa przez cały lot; maseczki należy zmieniać się co cztery godziny.