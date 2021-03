Mam nadzieję, że dzisiejsze stanowisko Europejskiej Agencji Leków (EMA) troszeczkę uspokoi lęki i wszyscy wrócą do normalnego trybu zgłaszania się na szczepienie AstrąZeneką; to pełnowartościowy preparat - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Polityka na antenie Polsat News dopytywano także o to, czy zaszczepiłby się tym preparatem. "Absolutnie tak, ja bym się nie wahał ani sekundy" - odpowiedział.

