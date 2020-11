​Pracujemy nad planem rozwoju gospodarki, bo pomoc, której udzielamy branżom, firmom obecnie ma character doraźny - powiedział PAP wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Minister podkreślał także, że prawdopodobnie podczas prac w Senacie rozszerzona zostanie liczba branż objętych tarczą antykryzysową.

Jarosław Gowin / Leszek Szymański / PAP

Prawdopodobnie podczas prac w Senacie rozszerzymy liczbę branż objętych Tarczą Branżową. Dla turystyki, gastronomii, hoteli może przygotujemy osobny pakiet pomocy na zachowanie i restart - powiedział Gowin na spotkaniu z Radą Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, cytowany w piątek na Twitterze Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W rozmowie z PAP Gowin wyjaśnił, że w sobotę o planach rządu i generalnym programie przezwyciężania gospodarczych skutków pandemii będzie mówił premier Mateusz Morawiecki, "informując jednocześnie nie tylko przedsiębiorców, ale i całą opinię publiczną o szczegółowych zamiarach rządu, jeżeli chodzi o odmrażanie polskiej gospodarki".

Jak podkreślił wicepremier Gowin, tarcza branżowa, którą uchwalił w czwartek w nocy Sejm powstała w toku szerokich konsultacji nie tylko z branżami dotkniętymi obostrzeniami, ale też organizacjami skupiającymi przedsiębiorców. Podziękował środowiskom biznesowym za "zaangażowanie w wypracowaniu tej tarczy".

Analizujemy w tej chwili ciągle napływające do ministerstwa postulaty dot. rozszerzenia tej tarczy nie tylko o branże, które zostały dotknięte obostrzeniami, ale też o część branż pokrewnych powiązanych biznesowo z tą pierwszą grupą, w których też widać wyraźnie oznaki kryzysu - powiedział szef MRPiT.

Tarcza może zostać poszerzona

Gowin nie wyklucza, że jeszcze na etapie prac senackich liczba branż bądź subbranż, które obejmie najnowsza tarcza zostanie poszerzona - "być może o niektóre formy działalności związane np. z turystyką czy sektorem kultury".

Zdajemy sobie sprawę z tego, że turystyka, gastronomia i hotelarstwo - w sposób najgłębszy i najtrwalszy mogą być dotknięte skutkami nie tylko administracyjnych ograniczeń, ale generalnego spadku popytu wśród klientów wynikającego z ograniczenia mobilności czy ze strachu przed zakażeniem - podkreślił Gowin. Dodał, że każdy z tych trzech obszarów "jest zbyt ważny dla polskiej gospodarki", żeby można było potraktować dotychczasowe działania jako wystarczające. Jako przykład podał turystykę, która odpowiada za 7 proc. PKB. W ramach Krajowego Planu Odbudowy przygotowaliśmy kilka projektów odbudowy polskiej turystyki, np. plan dużych inwestycji adresowanych do gmin uzdrowiskowych - zapowiedział minister.

Pracujemy nad planem odbudowy i rozwoju polskiej gospodarki, bo mamy świadomość, że pomoc, której udzielamy w tej chwili ma charakter doraźny, jest niezbędna - pozwala setkom firm z branż objętych obostrzeniami przetrwać. Ale potrzebny będzie im nowy początek - stwierdził wicepremier.

Gowin przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy ma związek z funduszami unijnymi - Europejskim Instrumentem Odbudowy - i z planami dużych inwestycji ze środków krajowych. Uważamy, że jest szansa, by już w drugiej połowie przyszłego roku polska gospodarka wkroczyła na ścieżkę rozwoju gospodarczego, a najpóźniej rok 2022 będzie czasem powrotu na ścieżkę dynamicznego wzrostu PKB na poziomie 4-6 proc. - ocenił.

Co przewiduje Tarcza Branżowa?

Ustawa ws. Tarczy Branżowej została uchwalona w czwartek i przewiduje kilkadziesiąt regulacji. Wśród nich: zwolnienie z ZUS - "zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące"; jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - "dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące" oraz zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. - przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu mają zaoszczędzić 137 mln zł.

W ramach przepisów przewidziano też dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r. Z kolei w ramach dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw - wsparcie ma wynieść do 5 tys. zł., a dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - 2 tys. zł przez trzy miesiące.

Ustawa wprowadza również zwolnienie z obowiązku "opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.". Zwolnienie z obowiązku opłacania tych świadczeń wymaga spełnienia określonych warunków. Są to: "prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności, zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.".

Z kolei dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe ma przysługiwać osobom, które "prowadziły na dzień 30 września 2020 r." jeden z określonych rodzajów działalności. Świadczenie przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 r. - 2 tys. 80 zł.