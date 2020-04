Rozpoczynamy akcję "Kupuj świadomie produkt polski" i apelujemy, by kupować polskie produkty - mówił w poniedziałek na konferencji prezydent Andrzej Duda. Wspiera to rozwój gospodarki, walkę z kryzysem, wspiera też naszych przedsiębiorców - dodał.

Andrzej Duda / Piotr Nowak / PAP

Rozpoczynamy akcję "Kupuj świadomie produkt polski". (...) Apelujemy do wszystkich, aby w czasie robienia zakupów zwracali uwagę na to, gdzie wyprodukowane jest to co kupują i aby starali się, mając do wyboru różne produkty, ze sklepowych półek wybierać te produkty, które zostały wyprodukowane w naszym kraju - powiedział prezydent Duda.

Dodał jednocześnie, że nie musimy się martwić, czy żywność na polskim rynku będzie, gdyż jest ona dostępna.

Prezydent dodał, że podczas rozmowy z ministrem rolnictwa dyskutowano, w jaki sposób ulżyć polskim producentom rolnym, aby mieli oni możliwość sprzedaży swoich produktów i towarów, które są wyprodukowane w naszym kraju.

Pamiętajmy o tym, że wszystko to, co polski rolnik sprzeda (....), wspiera polski rynek. To są pieniądze, które (...) wpływają także do budżetu państwa w formie podatków, to są pieniądze, które wpływają do jednostek samorządu terytorialnego - powiedział prezydent.

Andrzej Duda mówił, że "jeżeli kupujemy żywność, to zwracajmy uwagę, żeby to była żywność polska". To wspiera rozwój naszej gospodarki, to wspiera walkę z kryzysem, to wspiera naszych przedsiębiorców - podkreślił.

Mówiliśmy dzisiaj (...) z przedstawicielami branż, że chcielibyśmy, żeby po tym trudnym czasie, który jest wielką próbą dla nas wszystkich, z tego wynikło coś dobrego (...). Będzie to przyzwyczajenie do kupowania rodzimych produktów, do wspierania rodzimej gospodarki - powiedział prezydent. Może się to też przełożyć na nasz sukces w przyszłości i mam nadzieję, że tak się stanie - wskazał.

Ardanowski prosi o solidarność z rolnikami

Obecny na konferencji minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski również podkreślał, że kupowanie polskiej żywności służy polskiemu rolnictwu i polskiej gospodarce.

Zwrócił uwagę, że poprzez pandemię koronawirusa zrywają się kanały dystrybucji żywności, coraz trudniej ją eksportować. Minister mówił, że przedstawiciele najważniejszych branż produkujących żywność podczas poniedziałkowej wideokonferencji zwrócili uwagę, że elementem najważniejszym jest to, aby Polki i Polacy chcieli zwiększyć zakupy polskiej żywności.

Tak jak polscy rolnicy, producenci żywności, czują się odpowiedzialni za wyżywienie nas Polaków, (...) tak chcą i proszą o to, aby polscy konsumenci, polskie społeczeństwo było solidarne z polskimi rolnikami - mówił szef resortu rolnictwa.

Jego zdaniem dzięki akcji "Kupuj świadomie produkt polski" możemy przekonywać polskich konsumentów, że kupując polską żywność "dokonujemy nie tylko racjonalnego wyboru żywności dobrej, smacznej", ale jednocześnie wspieramy polskie rolnictwo. Podkreślił, że "to służy polskiemu rolnictwu, polskiej gospodarce".