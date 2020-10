„Nie mam wiedzy organizacyjnej, ani tego jak to będzie przebiegało. Ja na pewno bym doradzał, żeby wszystkie takie zdarzenia kiedy dochodzi do bliskich kontaktów między ludźmi ograniczać. Zrobiłbym wszystko, żeby jak najbardziej zminimalizować szanse, że 1 listopada dwa tygodnie później czy trzy tygodnie później odbije się dwa tygodnie później” – tak na pytanie rząd powinien zamknąć cmentarze na 1 listopada odpowiadał Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Prof. Krzysztof Pyrć / /Łukasz Gągulski / PAP

Wideo youtube





Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Pyrć: Wstrzymanie prac nad szczepionką to rzecz naturalna. Martwiłbym się, gdyby tak się nie działo





"Epidemia zaczęła się napędzać. Jeżeli nie przerwiemy tego ciągu, to staniemy w obliczu sytuacji kryzysowej"

Jest szansa taka, że to wygasimy (transmisję koronawirusa - przyp. RMF FM) swoimi działaniami, swoimi zachowaniami. Mam nadzieję, że tak się wydarzy, bo na kolejne osłabienie efektów można liczyć dopiero - tak jak w tym roku - w okolicach maja - tak o rozwoju pandemii mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.



Wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego był też pytany o konsekwencje wstrzymania prac nad europejską i amerykańską szczepionką na koronawirusa. Wstrzymanie prac nad szczepionką to rzecz naturalna. Ja bym się martwił, gdyby tak się nie działo, dlatego że zawsze w tego typu badaniach pojawiają się takie punkty, kiedy wydaje się, że jest jakieś zagrożenie. Te punkty trzeba zweryfikować. Pojawiają się osoby, które mają jakąś chorobę. To jest bardzo duża grupa osób, która dostaje taką szczepionkę i zawsze się zdarzy, że jedna z tych osób gdzieś będzie miała jakąś chorobę. Natomiast za każdym razem, kiedy coś takiego się wydarzy, trzeba zatrzymać się, cofnąć o krok i zobaczyć co się wydarzyło i czy szczepionka jest na pewno bezpieczna. Samo zatrzymanie prac nie obniża szansy na to, że ta szczepionka powstanie. Może ją troszeczkę opóźnić, ale to lepiej dla nas - przekonywał Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Wirusolog ocenił w RMF FM obowiązujące od dziś obostrzenia: Tak samo jak uważam, że 1 listopada może być źródłem problemów, tak samo, niestety, wszystkie miejsca typu siłownie mogą generować zwiększoną liczbę zachorowań. Niestety, ale wirus będzie w każdym z tych miejsc. Im więcej dróg przetniemy, tym wolniej będzie się rozprzestrzeniał. Epidemia zaczęła się napędzać. Jeżeli nie przerwiemy tego ciągu, to staniemy w obliczu sytuacji kryzysowej.





Gdzie jest górna granica dziennych przypadków?

Nie ma takiej górnej granicy. Jeszcze niedawno 800 przypadków zakażenia koronawirusem dziennie (w Polsce - przyp. RMF FM) wydawało się nie do przekroczenia. W tym momencie jesteśmy bliscy 10 tys. przypadków dziennie - mówił prof. Krzysztof Pyrć, pytany o to, gdzie jest górna granica liczby dziennych zakażeń Covid-19 w Polsce.



Wirusolog pytany o to, gdzie został popełniony błąd w walce z pandemią stwierdził: To jest wypadkowa wszystkich czynników. Na pewno wirus ma taki charakter - jeżeli można mówić o charakterze wirusa - że w momencie, kiedy wchodzimy w jesień ,staje się znacznie bardziej efektywny, po pierwsze, on sam w sobie przez obniżające się temperatury. Po drugie, my mu ułatwiamy bardzo istnienie przez swoje zachowanie - zaczynamy więcej czasu spędzać w bliskich kontaktach z innymi ludźmi, raczej jesteśmy w środku niż na zewnątrz, więc transmisja jest ułatwiana. Myślę, że tak naprawdę po kawałku od każdego: i wirus, i my to (transmisję - przyp. RMF FM) mu ułatwiliśmy beztroską i swoimi zachowaniami sezonowymi, no i też może troszkę brakło jasnej strategii informacyjnej, która pokazałaby zagrożenie, które nadchodzi.



***