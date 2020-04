TAURON pomaga uczniom z Małopolski i wspiera zakup komputerów. "Ufundowaliśmy specjalne bony na laptopy, aby umożliwić dzieciom i młodzieży nauczanie zdalne" - mówi Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia. Inicjatywa jest realizowana w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

/ Pixabay

Epidemia to niełatwy czas dla nas wszystkich, a szczególnie dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Dzieci z tych rodzin często nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnych lekcjach ze względu na brak sprzętu. Jako firma odpowiedzialna społecznie działamy, by jak najszybciej umożliwić dzieciom w potrzebie dostęp do nauki i kontaktów z nauczycielami oraz rówieśnikami - mówi Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia.

Bony na zakup komputerów i laptopów trafią do kilkudziesięciu potrzebujących dzieci poprzez Fundację TAURON. Listę rodzin, do których zostanie przekazany sprzęt, przygotowało Kuratorium Oświaty w Krakowie na podstawie informacji uzyskanych ze szkół z Krakowa, a także z powiatów: m.in. wadowickiego, limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

TAURON od początku pandemii mocno angażuje się w walkę z koronawirusem. Nie tylko wspierając służbę zdrowia, ale również działając na rzecz edukacji zdalnej.

W marcu uruchomiony został kanał edukacyjny youtube.com/TauronTV, na którym znaleźć można filmy dla dzieci i młodzieży opowiadające o tym, jak powstaje prąd i jak bezpiecznie się z nim obchodzić.

