Jest najnowszy bilans dotyczący pandemii koronawirusa w Polsce. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, zmarło kolejnych 5 zakażonych. Pozytywne wyniki testu na koronawirusa uzyskało też 206 kolejnych osób. W sumie do tej pory w naszym kraju koronawirusem zakaziło się 7408 osób. 268 z nich zmarło.

Melex wykorzystywany do przewożenia pacjentów na terenie szpitala zakaźnego w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Ministerstwo Zdrowia poinformowało rano o śmierci kolejnych 5 osób zakażonych koronawirusem. W Raciborzu zmarł 79-letni mężczyzna, w Grudziądzu 86-letni mężczyzna i 82-letnia kobieta, w Krakowie 56-letnia kobieta i w szpitalu w Zgierzu 67-letni mężczyzna. Wszystkie osoby miały także na inne choroby.

Jest też 206 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej - 67 - w Wielkopolsce, 37 w woj. śląskim, 31 w woj. dolnośląskim, 25 w woj. lubelskim, 14 w woj. małopolskim, 10 w woj. opolskim, 7 w woj. świętokrzyskim, po 3 w woj. podkarpackim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i po 2 w woj. pomorskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim.

W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest 2 tys. 499 osób; ponad 145 tys. jest objętych kwarantanną. Do tej pory wyzdrowiało 668 osób. Wśród osób, które wyzdrowiały, jest 90-letnia pacjentka szpitala zakaźnego we Wrocławiu. To najstarsza pacjentka tej placówki. W szpitalu przebywała 10 dni.