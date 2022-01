W ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto 16 878 zakażeń koronawirusem - poinformował w TVN 24 rzecznik rządu Piotr Müller. Zmarło 481 pacjentów z Covid-19.

Odsetek zgonów w Polsce jest skorelowany z odsetkiem zaszczepionej populacji. Im większy odsetek zaszczepionej populacji, tym mniejsza liczba zgonów. W Polsce zaszczepione jest 62 proc. dorosłej populacji, a liczba zgonów 49 na 100. Jeżeli się nie będziemy szczepić, to będziemy umierali - przekonywał w środę w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw Covid -19 i przewodniczący Rady Medycznej przy premierze.

Prof. Horban: Jeżeli nie będziemy się szczepić, to będziemy umierali Jakub Rutka / RMF FM

Należy wprowadzić mechanizmy prawne, które w pewien sposób przymuszają do szczepienia ludzi, którzy nie chcą się szczepić lub nie mają takiej możliwości. Słowo "obowiązkowe" szczepienie oznacza, że administracja państwowa, administracja medyczna musi zorganizować całe szczepienia, żeby one były bezpłatne, dostępne i możliwe do przeprowadzenia. Umożliwienie przeprowadzenia, dostęp. Drugą stroną jest wprowadzanie czegoś, co byśmy nazwali restrykcjami albo, z drugiej strony, nakłanianiem obywatela do szczepienia - mówił prof. Horban w RMF FM. Całą rozmowę można przeczytać tutaj.