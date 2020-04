14 przypadków koronawirusa potwierdzono w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu – poinformował prezydent tego miasta. Dziesięcioro zakażonych pacjentów trafi do szpitali zakaźnych. Cztery osoby z personelu będą odizolowane w budynku przy ul. Szpitalnej.

Szpital Miejski w Sosnowcu / Andrzej Grygiel / PAP

14 przypadków koronawirusa potwierdzono na oddziale wewnętrznym Szpitala Miejskiego. Oddział został objęty kwarantanną w ubiegłym tygodniu (12 z tych osób to mieszkańcy Sosnowca).

Na oddziale przeprowadzono 31 testów, oprócz 14 pozytywnych (potwierdzających obecność koronawirusa), 17 dało wynik negatywny. Wśród zakażonych są 4 osoby z personelu, 10 pozostałych to pacjenci. Zakażeni pacjenci zostaną przewiezieni do szpitali zakaźnych, a personel pozostanie odizolowany w budynku przy ul. Szpitalnej.



Podjęliśmy też decyzję o wykonaniu kolejnych testów wśród części pacjentów i personelu innych oddziałów. Dodatkowo pomieszczenia oddziału wewnętrznego zostaną poddane dekontaminacji polegającej m.in. na odymianiu - zapowiedział w czwartkowej informacji prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.



Zaapelował jednocześnie o dalszą pomoc i wsparcie dla szpitala. Mimo przeznaczenia przez miasto prawie 1 mln zł na sprzęt i odzież ochronną dla szpitala pomoc jest nadal konieczna - przede wszystkim w postaci sprzętu i środków zabezpieczenia.



To nawet nie o zbiórkę pieniędzy chodzi, tylko o sprzęt i materiały, które są praktycznie na rynku nie do zdobycia. My tylko dzisiaj przekazujemy do szpitala sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale to sprzęt nawet nie tyle kupiony, co wyszarpany - powiedział prezydent Sosnowca.



Jak uściślił, chodzi m.in. o 7,5 tys. maseczek sanitarnych, 900 masek FFP2 składanych oraz 800 masek FFP2 - cały ten materiał pochodzi z Chin.



Dużo się mówi o rządowej pomocy w postaci sprzętu i materiałów dla szpitali, ale tego faktycznie prawie nie ma - zaakcentował prezydent Sosnowca, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie wszystkim darczyńcom, którzy wspierają tamtejszy miejski szpital.