Władze Nepalu postanowiły zamknąć dostęp do wszystkich swoich himalajskich szczytów, w tym Mount Everestu. Powodem jest światowa epidemia koronawirusa. W Nepalu znajduje się osiem z 14 najwyższych gór świata. Kraj rocznie zarabia ponad cztery miliony dolarów, wydając pozwolenia na wspinaczkę.

Zakaz wspinaczki m.in.na Mount Everest. Powód? Koronawirus / Bartłomiej Zborowski / PAP

Wszystkie trasy od strony nepalskiej będą zamknięte do maja. "Wspinaczka w tym sezonie się nie odbędzie. To działania zachowawcze przed szerzącym się koronawirusem" - informują władze.



W Nepalu stwierdzono na razie jeden przypadek zakażenia koronawirusem. Chodzi o osobę studiującą w Chinach. testami zostało objętych 450 osób.



Mount Everest jest najwyższą górą świata. Mierzy 8850 m n.p.m i leży na granicy Nepalu i Tybetu. Chiny już kilka dni temu postanowiły zamknąć dostęp do Everestu od swojej strony.





To drugi przypadek w ciągu pięciu lat, kiedy odwołano sezon wspinaczkowy w Nepalu. Stało się tak też w 2015 roku po potężnym trzęsieniu ziemi, które zabiło 9000 osób.



To jest rozczarowująca wiadomość dla wszystkich naszych przewodników i klientów, którzy na taką wyprawę przygotowują się miesiącami - powiedział właściciel jednej z firm, zajmujących się wspinaczkami.



W maju 2019 r. na Everest weszło rekordowe 885 osób, w tym 644 od strony nepalskiej. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa Chiny zamknęły północną ścianę góry.



Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 126 tys. przypadków zakażenia i ok. 4,6 tys. zgonów zarażonych wirusem.



W Polsce odnotowano 58 przypadków choroby i jeden zgon.