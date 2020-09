Wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 1901 nowych przypadków. Dzień wcześniej było 1407 nowych infekcjach. Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 605 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 24 osoby zmarły. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 75 134 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 227 z nich. Wydarzenia związane z pandemią w kraju i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo z 16 września.

06:56 Nepal

Władze Nepalu postanowiły otworzyć od 17 października wspinaczom i turystom dostęp do himalajskich szczytów, w tym najwyższej góry globu Mount Everestu. Przerwa spowodowana pandemią trwała pół roku.



Przy przekraczaniu granicy wymagany będzie negatywny wynik testu na obecność koronawirusa wykonany w ciągu 72 godzin poprzedzających podróż.

06:53 Stan Nowy Jork

W poniedziałek w stanie Nowy Jork, po raz pierwszy od 38 dni, wskaźnik zakażeń na Covid-19 wzrósł do poziomu 1 procenta - poinformował we wtorek gubernator tego stanu Andrew Cuomo.



Cuomo poinformował, że z 73 678 testów na koronawirusa przeprowadzonych w poniedziałek w całym stanie 766, czyli jeden procent, miało wynik pozytywny. O początku pandemii potwierdzono łącznie 445 714 przypadków Covid-19.

06:50 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 36 653 zakażenia koronawirusem i 1113 kolejnych zgonów - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Jeśli chodzi o przypadki śmiertelne, to największy dobowy wzrost od 2 września.



Dzień wcześniej resort informował o ponad 15 tysiącach nowych infekcji i blisko 400 kolejnych zgonach.



W sumie w Brazylii od początku pandemii koronawirusem zakaziły się 4 382 263 osoby, a zmarło 133 119.



Pod względem liczby zakażeń koronawirusem Brazylia jest obecnie na trzecim miejscu na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Indiach - i na drugim, po USA, jeśli chodzi o liczbę zgonów.



06:46 USA

1226 osób zakażonych SARS-CoV-2 zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby - wynika z najnowszego bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 195 693.



Zgodnie z najnowszymi prognozami University of Washington w Seattle do końca roku liczba Amerykanów, którzy umrą na Covid-19 przekroczy 400 tys.

Wczoraj w Filadelfii prezydent Donald Trump mówił, że Stany Zjednoczone są "kilka tygodni od szczepionki, być może trzy lub cztery tygodnie". Obecnie w USA trwają jej zaawansowane testy kliniczne.





06:30 Niemcy

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 1901 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i sześć kolejnych zgonów - wynika z danych, które rano opublikował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.



Dzień wcześniej RKI informował o 1407 nowych infekcjach i 12 zmarłych.



Od początku pandemii stwierdzono w Niemczech 266 663 zakażenia koronawirusem. Zmarło 9368 osób. Wyzdrowiało około 236 tysięcy.



Wśród krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.