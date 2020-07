Władze stołecznego włoskiego regionu Lacjum zaapelowały w niedzielę do mieszkańców o noszenie maseczek ochronnych. W przeciwnym razie trzeba będzie "ponownie zamknąć" region - ostrzegł szef wydziału do spraw służby zdrowia Alessio D'Amato.

Rzym / PAP/EPA/Fabio Frustaci /

Zwracam się z apelem o używanie maseczek albo trzeba będzie wszystko ponownie zamknąć - podkreślił przedstawiciel władz Lacjum. Następnie dodał: "Nie możemy wrócić do tego, co było i zmarnować dotychczasowe wysiłki".

Musimy nosić maseczki, bo inaczej jest ryzyko nowych przypadków, jak w Katalonii - tak D'Amato odniósł się do sytuacji w hiszpańskim regionie, gdzie doszło do raptownego wzrostu nowych zakażeń SARS-CoV-2.



Tamtejszy rząd autonomiczny zwrócił się do mieszkańców Barcelony i sąsiednich miejscowości o pozostawanie w domach z powodu fali zakażeń.



W niedzielę w Lacjum poinformowano o 17 nowych przypadkach koronawirusa, z których 10 dotyczy osób, przybyłych ostatnio z innych krajów. Jest wśród nich szóstka przybyszów z Bangladeszu, dwóch z Pakistanu i po jednym z Indii i Iraku. To nowe zjawisko nazywane jest we Włoszech "koronawirusem z importu".