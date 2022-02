W wielu krajach fala infekcji wywoływanych wariantem Omikron koronawirusa nie osiągnęła jeszcze szczytu; nie należy przedwcześnie znosić restrykcji - ostrzegli we wtorek przedstawiciele WHO. Ogłoszenie zwycięstwa nad pandemią Covid-19 jest przedwczesne - dodał szef WHO.

Zalecamy ostrożność, ponieważ wiele krajów nie przeszło jeszcze przez szczyt fali zakażeń Omikronem. W niektórych z nich liczba zaszczepionych na Covid-19 wśród najbardziej narażonych grup jest niska (...) to nie jest moment, w którym możemy znosić wszystkie związane z epidemią ograniczenia - ostrzegła podczas konferencji prasowej ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Maria Van Kerkhove.



Dodała, że WHO zawsze zalecała, by restrykcje epidemiczne były zarówno wprowadzane, jak i znoszone stopniowo, ponieważ sytuacja epidemiczna szybko się zmienia.

"Nie każde państwo jest w takiej samej sytuacji"

Dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych dr Michael Ryan uzupełnił, że każde państwo powinno podejmować decyzje dotyczące obostrzeń, odnosząc się do aktualnej sytuacji epidemicznej, "bez ślepego naśladowania innych krajów".



Dla wielu krajów to faza przejściowa, ale nie każde państwo jest w takiej samej sytuacji. Te kraje, które decydują się na większe otwarcie muszą być także przygotowane na przywrócenie ograniczeń, gdy będzie to konieczne - zaznaczył Ryan.



Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zwrócił uwagę, że w niektórych krajach liczba zgonów na Covid-19 wciąż rośnie. To przedwczesne, by którykolwiek kraj ogłosił zwycięstwo nad pandemią lub porażkę w walce z nią - podkreślił szef WHO.