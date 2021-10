W USA liczba zgonów na Covid-19 w 2021 roku może przewyższyć tę z roku poprzedniego - prognozuje nowojorskie radio 1010 WINS powołując się na statystyki Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa i Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). W USA epidemia pochłonęła ponad 700 tys. ofiar.

Od momentu wybuchu epidemii w USA na Covid-19 zmarło 706 677 osób - wynika ze środowego zestawienia Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Liczba ofiar epidemii w 2020 roku wyniosła około 377 tys. - przypomina 1010 WINS.



Według CDC, przez ostatni tydzień każdego dnia z powodu koronawirusa umierało średnio 1444 osób. Stawia to USA na ponurej drodze do przyćmienia liczby ofiar z 2020 roku - oceniła nowojorska stacja.



Radio zwróciło jednocześnie uwagę na to, że zdaniem ekspertów takich jak dr Anthony Fauci, główny doradca medyczny prezydenta USA Joe Bidena, podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 może odwrócić kierunek pandemii.



W USA zaczęto już szczepić trzecią dawką najbardziej narażone na zakażenie osoby, a liczba hospitalizacji spowodowanych infekcją koronawirusem spada.



Najlepszym sposobem, aby zapewnić, że będziemy w dobrej sytuacji, gdy wejdziemy w zimę, będzie coraz więcej zaszczepionych ludzi - przekonywał Fauci w rozmowie z CNN.



Jak szacują CDC blisko 65 proc. Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19.