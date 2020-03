"Takiej niedzieli w Rzymie jeszcze nie było! 15 marca 2020 roku przejdzie do historii" - twierdzi Marta Stępień, Polka mieszkająca w Wiecznym Mieście od 28 lat. Zamknięty jest Plac Świętego Piotra. Życie religijne przeniosło się do sfery cyfrowej. Jak reagują mieszkańcy stolicy Włoch na nową sytuację? Zachęcamy do obejrzenia rozmowy reportera RMF FM Krzysztofa Kota.

