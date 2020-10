Pierwszy przypadek koronawirusa na Wyspach Salomona. Premier Manasseh Sogavare powiedział w telewizyjnym przemówieniu do narodu, że student, który niedawno przybył z Filipin lotem repatriacyjnym z 96 pasażerami, uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Archipelag zamieszkuje 600 tys. osób / Photoshot / PAP

Boli mnie, gdy mówię, że straciliśmy status kraju wolnego od Covid-19, pomimo naszych wspólnych wysiłków, aby zapobiec przedostaniu się pandemii do naszego kraju - powiedział Sogavare.

Premier wezwał 600 tys. mieszkańców archipelagu do zachowania spokoju. Powiedział też, że wprowadzanie całkowitego zamknięcia kraju nie jest konieczne.



Student, który przed lotem do domu trzykrotnie uzyskał negatywny wynik testu na Filipinach, po przybyciu do stolicy kraju Honiara uzyskał pozytywny wynik. Przebywa w izolatce.



Osiemnastu innych studentów, którzy uzyskali przed odlotem do domu wynik pozytywny, pozostało na kwarantannie w Manili.



Od czasu zamknięcia w marcu granicy Wysp Salomona, na Filipinach, kraju mocno dotkniętym przez wirusa, utknęło ponad 400 studentów z Wysp Salomona.



Pod naciskiem rodziców władze Wysp Salomona zorganizowały ich powrót trzema lotami, z których pierwszy przyleciał we wtorek.



Premier Sogavare zapewnił, że rząd będzie nadal sprowadzał studentów do domu.



Jedynie małe kraje wyspiarskie i niektóre terytoria nie zostały jeszcze dotknięte wirusem: Kiribati, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu i Vanuatu.