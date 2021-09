​Singapur od poniedziałku wprowadza nowe restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Wszędzie, gdzie to możliwe, obowiązywać będzie praca zdalna. Spotkania zostaną ograniczone do dwóch osób. Wszystko dlatego, że w kraju rośnie liczba zakażeń. Zaostrzenie ograniczeń jest wbrew temu, co zapowiadały władze w czerwcu, kiedy mówiły, że będą traktowały Covid-19 jak "zwykłą chorobę".

REKLAMA