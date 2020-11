Naukowcy z University of California, Davis opracowali bawełnę, która pod wpływem światłą produkuje wolne rodniki, co w ciągu godziny prowadzi do zabicia praktycznie wszystkich bakterii i wirusów. To doskonały materiał do produkcji maseczek i kombinezonów ochronnych - twierdzą twórcy wynalazku.

