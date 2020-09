Ponad 900 tys. osób zmarło na świecie w wyniku zakażenia koronawirusem - twierdzi agencja AFP na podstawie własnych wyliczeń. Z kolei według Uniwersytetu Hopkinsa w Baltimore od początku pandemii stwierdzono ponad 27,6 mln zakażeń, wyzdrowiało ponad 18,6 mln osób. Krajem o największej śmiertelności są Stany Zjednoczone, gdzie do tej pory zmarło ponad 190 tys. osób. W tym artykule publikujemy najnowsze informacja związane z Covid-19 ze świata, Europy oraz z Polski.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Środowe dane z Polski:



NAJNOWSZE DANE ZE ŚWIATA

Ponad 900 tys. osób zmarło do tej pory na całym świecie w wyniku zakażenia koronawirusem - poinformowała agencja AFP na podstawie własnych wyliczeń. O takiej samej liczbie informuje także Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore.



Według Uniwersytetu Hopkinsa od początku pandemii stwierdzono ponad 27,6 mln zakażeń, wyzdrowiało ponad 18,6 mln osób. Zmarło 900 079 osób.



Krajem o największej śmiertelności od wielu już tygodni są Stany Zjednoczone, gdzie do tej pory zmarło ponad 190 tys. osób. Druga na tej tragicznej liście jest Brazylia (ponad 127 tys.), trzecie Indie (prawie 74 tys.), czwarty Meksyk (ponad 68 tys.).



W Afryce koronawirus największe śmiertelne żniwo zbiera w RPA, gdzie do tej pory zmarło ponad 15 tys. osób. W Europie, która w kwietniu była epicentrum pandemii, najwięcej ludzi zmarło w Wielkiej Brytanii - ponad 41 tys. osób.

06:17 USA

1170 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych - poinformował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W minionych 24 godzinach stwierdzono 33 205 zakażeń wirusem SARS CoV-2.



Najnowszy raport pokazuje, że potwierdzają się już obawy amerykańskich epidemiologów, którzy we wtorek przewidywali na najbliższe dni przyrost wykrywanych przypadkach SARS-CoV-2. W trakcie długiego weekendu ze Świętem Pracy (Labor Day) przypadającym w miniony poniedziałek, Amerykanie często nie przestrzegali zaleceń i nie zachowywali dystansu w barach i restauracjach.

06:00 BRAZYLIA

W ciągu minionej doby w Brazylii zmarło 1075 osób zakażonych koronawirusem - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Dzień wcześniej raport mówił o 504 przypadkach śmiertelnych.



W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 35 816 zakażeń koronawirusem. W sumie w Brazylii SARS-CoV-2 zakaziło się 4,2 mln osób, zmarło 128 539 osób.





05:45 MEKSYK

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w środę wieczorem czasu lokalnego o 4647 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa i o 611 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 647 507 a przypadków śmiertelnych do 69 095.



Są to jedynie przypadki potwierdzone ale jak przyznają same władze liczba zakażeń i zgonów jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.