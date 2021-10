Japonia, Tajlandia, Korea Południowa i Australia prowadzą rozmowy z amerykańską firmą farmaceutyczną Merck w sprawie zakupów leku na Covid-19, który przechodzi końcową fazę tekstów klinicznych – donosi Agencja Reutera.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Eksperymentalny, doustny lek przeciwwirusowy Molnupiravir jest przeznaczony dla pacjentów z łagodnymi objawami zakażenia. Ma być przyjmowany przez 5 dni co 12 godzin, by zapobiec pogorszeniu stanu chorego. Firma Merck, w oparciu o średnioterminowe raporty z badań klinicznych przeprowadzonych w Japonii i innych krajach, przekazała 1 października, że Molnupiravir może "zmniejszyć o połowę ryzyko hospitalizacji i zgonu u pacjentów z umiarkowanymi objawami Covid-19".

Australia i państwa azjatyckie, w tym Japonia, wyraziły swoje zainteresowanie zakupem amerykańskiego leku i prowadzą rozmowy w tej sprawie. Rząd Tajlandii negocjuje nabycie tabletek niezbędnych do 200 tys. kuracji, Australia szykuje się do zakupu leku na 300 tys. kuracji. Koreańska Agencja Kontroli i Prewencji Chorób otrzymała z budżetu 41,7 miliardów wonów (ponad 35 mln dolarów) na zakup leku.



W bliskiej perspektywie czasu spodziewany jest globalny wzrost popytu na Molnpiravir, dlatego coraz więcej państw już dziś dąży do zapewnienia swoim społeczeństwom dostępu do preparatu, którego podanie jest łatwe, a oczekiwana skuteczność wysoka. Dotychczasowe leki na Covid-19 dostępne na japońskim rynku - Sotrowimab i koktajl przeciwciał Ronapreve - wymagają dożylnego zastosowania.



Merck planuje wkrótce złożyć do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) wniosek o zezwolenie na użycie Molnupirawiru w trybie awaryjnym. Firma wystąpi też do ministerstwa zdrowia w Tokio o zgodę na produkcję i sprzedaż preparatu w Japonii. Rząd Stanów Zjednoczonych w czerwcu podpisał kontrakt z Merck na zakup 1,7 mln dawek Molnupirawiru za 1,2 mld dolarów, który ma zostać zrealizowany, gdy tylko lek przejdzie pomyślnie wszystkie wymagane procedury.