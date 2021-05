Książę Harry i jego małżonka Meghan Markle, księżna Sussex, zaapelowali o wpłaty na szczepionki przeciw Covid-19 dla ludzi w biedniejszych krajach. „Nie wyobrażamy sobie lepszego sposobu, by uczcić urodziny naszego syna” – apelują na stronie fundacji Archewell.

Książę Harry i Meghan Markle / B4859 / Avalon / PAP/EPA

Jesteśmy szczerze wzruszeni tym, jak w ciągu ostatnich dwóch lat okazywaliście nam ciepło i wsparcie z okazji urodzin Archie’go - napisali książę i księżna Sussex, dziękując za wsparcie celów charytatywnych, realizowanych przy okazji urodzin ich syna, które przypadają na 6 maja.

Tym razem zaproponowali, by pieniądze przeznaczyć na dostęp do szczepionek.



W tym roku świat wciąż jest na drodze do pokonania Covid-19. Jednak wiele rodzin wciąż zmaga się z efektami tej pandemii - napisali, prosząc o wpłaty na zakup szczepionek dla "rodzin w najbardziej narażonych miejscach".



W apelu opublikowanym na stronie fundacji Archewell książę i księżna Sussex podkreślili, że ok. 80 proc. z blisko 1 mld szczepionek zostało użytych w bogatszych krajach.



Wpłacając zaledwie 5 dolarów, możesz pokryć koszt szczepionki dla kogoś w potrzebie. Dzięki wsparciu, które uzyskaliśmy od różnych organizacji, każde 5 dolarów przekształci się w 20 - czyli pokryje koszt czterech szczepionek - napisali.



Nie wyleczymy się całkowicie, dopóki wszyscy, wszędzie nie będą mieli równego dostępu do szczepionek - wskazali.