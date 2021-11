O wykryciu pierwszego przypadku nowego wariantu koronawirusa w Izraelu poinformowano dziś rano. Zakażona jest nim osoba, która wróciła z Malawi.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Izrael jeszcze przed wykryciem nowego wariantu koronawirusa, bo wczoraj podał, że jego obywatele są objęci zakazem podróżowania w region południowej Afryki. Obcokrajowcy z tego regionu nie mogą przekroczyć granicy państwa.



Nowy wariant koronawirusa po raz pierwszy wykryto w Botswanie - następnie zdołał on przedostać się do RPA i Hongkongu i jak się okazuje - do Izraela. Oficjalnie wykryto około 80 przypadków zakażeń, choć nikt nie ma wątpliwości, że jest ich więcej, najprawdopodobniej w większości w regionach Republiki Południowej Afryki.



Nowy wariant koronawirusa, jaki pojawił się w Afryce wzbudza ogromne zaniepokojenie naukowców. Przypuszcza sie, że może być bardziej zaraźliwy niż Delta i odporny na szczepionki.



Komisja Europejska proponuje wstrzymanie lotów z południa Czarnego Lądu. Spośród państw europejskich na informację o nowych wariancie koronawirusa zareagowały Włochy: wprowadziły zakaz przyjazdów z siedmiu afrykańskich krajów. Granice dla podróżnych z sześciu państw Afryki zamknęła Wielka Brytania. Ze względu na nowy wariant koronawirusa z RPA do Niemiec będą mogli latać tylko Niemcy.