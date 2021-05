Chory na Covid-19 polski dyplomata, którego ze względu na stan zdrowia ewakuowano z Indii, opuścił wraz z rodziną szpital MSWiA. Majówkę spędził już w domu – poinformował zastępca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie dr Artur Zaczyński.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Portal Wirtualna Polska podał w czwartek, że dyplomata 30 kwietnia wyszedł ze szpitala wraz z rodziną. Informację potwierdził PAP zastępca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie dr Artur Zaczyński.



W szpitalu w Polsce dostał tlen i sterydy przeciwwirusowe, których nie mógł dostać w Indiach - powiedział dr Zaczyński. Udało nam się uratować życie kilku osób - dodał.



Przetransportowany do Polski specjalnym samolotem

Ciężko chory na Covid-19 dyplomata przyleciał w niedzielę po południu 25 kwietnia do Polski specjalnym samolotem z Indii. Towarzyszyła mu rodzina - również chora ciężarna żona i czworo dzieci. Operację koordynowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).



Ewakuację udało się zorganizować w 48 godzin z zachowaniem wszystkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa, w porozumieniu z GIS.



Dramatyczna sytuacja w Indiach

Sytuacja w Indiach jest dramatyczna, nie ma tlenu, nie ma miejsc w szpitalach. Dyplomaci również nie mogą liczyć na pomoc. Niezbędna była więc ewakuacja Polaka do kraju - powiedział dyrektor RCB płk. Konrad Korpowski.



Po przylocie do Warszawy dyplomata wraz z rodziną trafił do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, a jego żona i dzieci do Centralnego Szpitala Klinicznym MSWiA. Następnie dyplomatę również przewieziono do szpitala MSWiA.



W Indiach zakażenia rosną w tempie ponad 300 tys. przez 14 kolejnych dni, co oznacza, że liczba przypadków COVID-19 przekroczyła w tym kraju 20 mln.