Prezydenci Polski i Brazylii Andrzej Duda oraz Jair Bolsonaro w rozmowie większość uwagi poświęcili skutkom pandemii koronawirusa w skali globalnej, kwestiom odbudowy gospodarczej i relacjom dwustronnym - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Jair Bolsonaro / Joedson Alves / PAP/EPA

Szczerski poinformował, że prezydenci Brazylii i Polski rozmawiali w środę i obaj podkreślali, że ten dzień jest dla obu stron szczególny, bo dokładnie 100 lat temu Polska i Brazylia nawiązały ponownie stosunki dyplomatyczne po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości.

Podkreślił, że w związku z tą okolicznością Bolsonaro planował odwiedzić w tym roku Warszawę, więc, jak zauważył, "to było też intencją pana prezydenta, żeby w przypadku tych wizyt, które w związku z pandemią koronawirusa trzeba było odwołać, utrzymać ten kontakt poprzez rozmowy bezpośrednie z przywódcami". I to był dodatkowy kontekst tej rozmowy - powiedział Szczerski.

Poinformował, że prezydent Duda podtrzymał zaproszenie dla prezydenta Bolsonaro do odwiedzenia Warszawy, a obaj prezydenci uznali, że wizyta brazylijskiego przywódcy jest w związku z tym przełożona, a nie odwołana.

Większość uwagi prezydenci poświęcili kwestiom odbudowy gospodarczej, a zwłaszcza potrzebie odnowienia więzów kooperacyjnych w skali globalnej, więzów pozrywanych przez pandemię. Brazylia jest wśród członków G20 - zatem rozmowa dotyczyła skutków pandemii w skali globalnej, ale też relacji dwustronnych z Polską - mówił Szczerski.

Pan prezydent zachęcał w tej rozmowie prezydenta Bolsonaro i stronę brazylijską, by zainteresowała się - jak już miną te pierwsze, negatywne skutki pandemii - inwestycjami w Polsce i całym naszym regionie. Mówił o inicjatywie Trójmorza, zachęcał Brazylię do rozważenia bycia krajem, który będzie potencjalnie zainteresowany tą biznesową stroną, (byciem) partnerem gospodarczego skrzydła Trójmorza, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Jak dodał, "Brazylia planowała duże inwestycje infrastrukturalne w kraju, więc też to potencjalnie nowy obszar gospodarczy w relacji pomiędzy Polską i naszym regionem a Brazylią".

Prezydent Duda wyraził też nadzieję, że ta dzisiejsza trudna sytuacja Brazylii oznacza, że przechodzi ona dzisiaj szczyt epidemii i życzył temu krajowi, by sytuacja ulegała stopniowej poprawie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jaka dzisiaj jest skala pandemii w Brazylii - dodał Szczerski.

Szczerski, pytany, czy znana jest choćby orientacyjna data przełożonej wizyty Bolsonaro w Polsce, zaprzeczył, podkreślając, że obecnie nie ma możliwości, by ją określić. Prezydent zachęcał natomiast stronę brazylijską do tego, żeby prezydent Bolsonaro rozważył wysłanie misji gospodarczej na najbliższy szczyt Trójmorza do Tallina, jeśli tylko będzie to możliwe technicznie - zaznaczył szef gabinetu prezydenta.