Każdy dorosły Amerykanin powinien natychmiast otrzymać od państwa jednorazową pomoc w wysokości 1000 dolarów – zaproponował senator ze stanu Utah Mitt Romney. Chęć wysyłania Amerykanon czeków jako formę pomocy na czas pandemii koronawirusa potwierdził prezydent USA Donald Trump. Pojawiły się też inne propozycje wsparcia obywateli.

W obawie przed koronawirusem w kolejnych stanach USA likwidowane są miejsca pracy i coraz więcej firm zmuszonych jest do zawieszenia działalności. Wielu ludzi traci pracę.

Mitt Romney zaproponował, by każdemu dorosłemu Amerykaninowi wypłacić jednorazową pomoc finansową w wysokości 1000 dolarów. Musimy mieć pewność, że każda rodzina i każdy pracownik będzie w stanie opłacić swoje krótkoterminowe zobowiązania - argumentował. Przypomniał, że podobne działania podejmowano w czasie recesji w 2001 i 2008 roku.

Senator Mitt Romney / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA





Biały Dom zadeklarował, że jest otwarty na taką formę pomocy. Stać nas na to - zapewniał Donald Trump. Prezydent USA, by ograniczyć gospodarcze koszty pandemii Covid-19, chce "w ciągu dwóch tygodni" zacząć wysyłać czeki Amerykanom - zapowiedział minister finansów USA Steven Mnuchin. Jak pisze portal The Hill, władze rozważają do trzech transz czeków; ich wysokość ma zależeć od indywidualnych dochodów.



Do jeszcze odważniejszych działań wzywa ubiegający się o nominację Demokratów w listopadowych wyborach prezydenckich senator ze stanu Vermont Bernie Sanders. Postuluje on, by każde amerykańskie gospodarstwo domowe otrzymywało podczas trwania kryzysu związanego z koronawirusem 2000 dolarów miesięcznie.



Pomoc dla swoich mieszkańców ogłosiły władze miasta Seattle w stanie Waszyngton, który z 855 przypadkami jest drugim po Nowym Jorku najbardziej dotkniętym przez koronawirusa stanem USA. Sześć tysięcy wybranych rodzin ma tam otrzymać pomoc w postaci kuponu na 800 dolarów do wykorzystania na produkty spożywcze w sieci sklepów Safeway. W sytuacji, gdy wiele szkół i obiektów opieki społecznej jest zamkniętych, należy zrobić wszystko, by pomóc rodzinom i upewnić się, że mają co włożyć do garnka - tłumaczyła burmistrz Jenny Durkan. Kuponu nie będzie można wykorzystać na papierosy i alkohol.