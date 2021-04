Jest jeszcze za wcześnie na to, by znieść godzinę policyjną we Włoszech - uważa wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. W wywiadzie dla dziennika "La Stampa" w niedzielę ocenił, że wciąż wysoka liczba zgonów i zakażeń nie pozwala na złagodzenie restrykcji.

